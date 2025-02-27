Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Denizli'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Denizli'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, mağdur olduğu belirlenen 13 kadın kurtarıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
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