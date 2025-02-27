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        Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:33
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        Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, mağdur olduğu belirlenen 13 kadın kurtarıldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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