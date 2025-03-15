Türk Kızılaydan Denizli'deki "minik gönüllüsüne" sürpriz hediye

Türk Kızılay, yılbaşında kendilerine karpostal göndererek gönüllü olmak isteyen Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Erkan Mola'ya hediye paketi gönderdi.

Mehmet Oray İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Mehmet Erkan Mola, öğretmeni Dilek Eren'in yönlendirmesiyle yılbaşında Türk Kızılayına gördermek üzere kartpostal hazırladı.

Mola, kartpostalını "Büyüyünce sizin gibi vatana millete faydalı bir insan olmayı diliyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. Bu yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Deprem, yangın, sel gibi afetlerde herkesin yardımına yetişiyorsunuz. İyi ki varsınız. Allah ülkemizi bütün afetlerden korusun." notuyla Türk Kızılay Genel Merkezine gönderdi.

Merkeze ulaşan kartpostal sonrası Türk Kızılay çalışanları, Mehmet Erkan Mola'ya hediye hazırlayarak öğrenim gördüğü okula gönderdi.

Hediyeleri cuma günü eline ulaşan Mola'nın o anlarını öğretmeni cep telefonuyla kayda aldı.

Kargo poşetini heyecanla açan Mola, içinden çıkan kişisel eğitim kitapları, balon, boyama kalemi, kurumun bayrak ve "gönüllü" yazan kol bandını görünce büyük sevinç yaşadı.

Evinde hediyeleri çalışma masasına yerleştiren Mehmet Erkan Mola, AA muhabirine, artık bir Türk Kızılay gönüllüsü olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Merkezden gelen hediyeler için yetkililere teşekkür eden Mola, şöyle konuştu:

"Türk Kızılay, insanlara yardım etmek demek, kan demek, sıcak yemek ve sıcacık bir yuva demektir. Kızılay'ı çok seviyorum. Onlar gibi ben de çalışmak istiyorum. Ben de büyüyünce onlar gibi olup yardım etmek istiyorum. Hediyeler için çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum. "