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        Kale'de şehitler törenle anıldı

        Denizli'nin Kale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:43
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        Kale'de şehitler törenle anıldı
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        Denizli'nin Kale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Burak Gürbüz ve Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Kaymakam Gürbüz törendeki konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde başarabileceklerinin en güzel örneği olduğunu, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Belediye Başkanı Hayla ise şehitlerin emanetine sahip çıkmanın en büyük görevleri olduğunu kaydetti.

        Programın ardından Şehitler Abidesi'nde dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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