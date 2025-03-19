GÜNCELLEME - Kar nedeniyle tek yönü kapanan Denizli-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı

Polis ekiplerinin bölgede denetimleri devam ediyor. Trafik ekipleri güzergahta oluşturduğu uygulama noktalarında kar lastiği ve zincir kontrolü yaparken, büyük tonajdaki araçların geçişine izin vermiyor.

Bölgede kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol kenarına park ederek kar yağışının azalmasını bekleyen sürücüler daha sonra yoluna devam etti.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sabah saatlerinde sağanağa, ardından da kar yağışına bıraktı.

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