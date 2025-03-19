Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        GÜNCELLEME - Kar nedeniyle tek yönü kapanan Denizli-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı

        Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönü yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kar nedeniyle tek yönü kapanan Denizli-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönü yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sabah saatlerinde sağanağa, ardından da kar yağışına bıraktı.

        Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentin bazı ilçelerinde kar etkisini gösterdi. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde çiçek açan ağaçların üzeri karla kaplandı.

        Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan Antalya istikameti, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Bölgede kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol kenarına park ederek kar yağışının azalmasını bekleyen sürücüler daha sonra yoluna devam etti.

        Polis ekiplerinin bölgede denetimleri devam ediyor. Trafik ekipleri güzergahta oluşturduğu uygulama noktalarında kar lastiği ve zincir kontrolü yaparken, büyük tonajdaki araçların geçişine izin vermiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Aydın, Denizli ve Uşak'ta yaklaşık 21 bin 300 fidan toprakla buluştu
        Aydın, Denizli ve Uşak'ta yaklaşık 21 bin 300 fidan toprakla buluştu
        Kale'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Kale'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Denizli'de mahalle sakinleri her akşam iftar sofrasında buluşuyor
        Denizli'de mahalle sakinleri her akşam iftar sofrasında buluşuyor
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Denizli-Antalya kara yolunda trafik, kar yağışı nedeniyle durma noktasına g...
        Denizli-Antalya kara yolunda trafik, kar yağışı nedeniyle durma noktasına g...
        Denizli-Antalya kara yolunun tek yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Denizli-Antalya kara yolunun tek yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı