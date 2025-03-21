Kale'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Denizli'nin Kale ilçesinde ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Kale ilçesinde ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçedeki bir adreste ruhsatsız tabanca bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 43 mermi, 6 şarjörü ve namlu ele geçirdi.
Adresteki şüpheli ise gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.