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        Aydın, Denizli ve Uşak'ta yaklaşık 21 bin 300 fidan toprakla buluştu

        Aydın, Denizli ve Uşak'ta, "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:54
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        Aydın, Denizli ve Uşak'ta yaklaşık 21 bin 300 fidan toprakla buluştu
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        Aydın, Denizli ve Uşak'ta, "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

        Denizli Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında 15 bin 300 fidan dikildi.

        Vali Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, güzel ve anlamlı etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

        Doğayı gelecek nesillere daha güçlü ve temiz bırakmaları gerektiğini belirten Coşkun, daha yeşil vatan için fidanların toprakla buluşturulmaya devam edileceğini kaydetti.

        Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ise kentte 2003-2024 yılları arasında 141 bin 515 hektar alanda çalışma yapılarak yaklaşık 227 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu, bu yıl sonuna kadar 2 milyon 400 bin fidanın dikilmesinin hedeflendiği bilgisini paylaştı.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        - Aydın

        Efeler ilçesi Tepeköy mevkisinde düzenlenen programda, 30 dönümlük alanda 2 bin 800 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kentte ayrıca "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında, Bey Camisi önünde cuma namazından sonra 5 bin fidanın dağıtımı yapılacak.

        - Uşak

        Kent merkezine bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen programda, katılımcılar tarafından yaklaşık 3 bin 200 fidanın dikimi yapıldı.

        Öğrencilerle fidan diken Uşak Valisi Naci Aktaş, gazetecilere, kentin 205 bin hektar ormanlık alanının olduğunu, bunun da toplam alanın yüzde 37'sine denk geldiğini söyledi.

        Ormanları korumak için yıl boyunca çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Aktaş, "Geçen sene 49 orman yangını yaşadık. Bu yangınlarda 1500 hektara yakın alan zarar gördü. Yangınlardan bu yana arkadaşlarımız 400 hektar arazide yaklaşık 665 bin fidanla yenileme çalışması yaptı. 2025 yılının sonuna kadar kalan arazinin tamamını ağaçlandıracağız." dedi.

        Orman yangınlarına karşı tüm vatandaşlara duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan Aktaş, yangınsız bir yaz mevsimi geçirmeyi diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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