Denizli'de tefecilere yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 13 imzalanmış senet, 12 boş senet, 2 banka dekontu, tapu senedi ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilere yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.