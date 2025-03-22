Denizli'de tefecilere yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Denizli'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilere yönelik çalışma başlatıldı.
Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Babadağ ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 13 imzalanmış senet, 12 boş senet, 2 banka dekontu, tapu senedi ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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