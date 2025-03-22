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        Denizli'de tefecilere yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

        Denizli'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:36
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        Denizli'de tefecilere yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
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        Denizli'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Babadağ ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 13 imzalanmış senet, 12 boş senet, 2 banka dekontu, tapu senedi ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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