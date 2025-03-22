Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Yörsan maçına hazır

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor Yörsan maçının hazırlıklarını tamamladı.

Denizli ekibi başantrenör Zafer Aktaş'ın yönetiminde Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda antrenmana çıktı.

Ekip, bu antrenmanla Bursaspor Yörsan maçı hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Aktaş, AA muhabirine, oyundaki bazı hataları düzelterek ligde kalmak istediklerini söyledi.

Zafer Aktaş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta skora bakarsak maçı kazandık ama oyun bakımından ise son iki haftadaki oyunumuzdan uzak bir performans sergiledik. Bu durum beni rahatsız etti ve memnun olmadığım oyun hataları var. Ligde kalmak istiyorsak bu hataları acilen düzelmek gerekiyor. Sorunlarımızı gidererek hep hazır olmak zorundayız. İnşallah bu ligde kalmaya devam edeceğiz."​​

Denizli temsilcisi 21 karşılaşmanın sadece 6'sından galibiyetle ayrıldı.