Pamukkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen baskında 1830 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ile 3 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden birinin hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.