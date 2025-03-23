Denizli'de oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı

Fesleğen Mahallesi'ndeki bir apartmanda 22 Mart'ta, T.A. ile oğlu G.A. arasında tartışma çıkmış, baba oğlunu bıçakla sırtından yaralamıştı. T.A. gözaltına alınmış, yaralanan oğlu hastaneye kaldırılmıştı.

Zanlının ifadesinde olay günü çok fazla alkol aldığını, oğluyla arasındaki tartışmanın nedenini hatırlamadığını, olaydan pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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