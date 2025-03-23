Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 23.03.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı.

        Fesleğen Mahallesi'nde G.A'nın (34) bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan baba T.A'nın Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen T.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının ifadesinde olay günü çok fazla alkol aldığını, oğluyla arasındaki tartışmanın nedenini hatırlamadığını, olaydan pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren G.A'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

        Fesleğen Mahallesi'ndeki bir apartmanda 22 Mart'ta, T.A. ile oğlu G.A. arasında tartışma çıkmış, baba oğlunu bıçakla sırtından yaralamıştı. T.A. gözaltına alınmış, yaralanan oğlu hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!

        Benzer Haberler

        Denizlispor'da Başkan Ergil'in acı günü
        Denizlispor'da Başkan Ergil'in acı günü
        Destekle büyüttükleri tesiste ürettikleri makas ve bıçakları 70'ten fazla ü...
        Destekle büyüttükleri tesiste ürettikleri makas ve bıçakları 70'ten fazla ü...
        Pamukkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Pamukkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
        Denizli'de oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
        Denizlispor - Sebat Gençlikspor: 1-2
        Denizlispor - Sebat Gençlikspor: 1-2
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Yörsan maçına hazır
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Yörsan maçına hazır