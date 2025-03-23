Denizli'de oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı.
Fesleğen Mahallesi'nde G.A'nın (34) bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan baba T.A'nın Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen T.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının ifadesinde olay günü çok fazla alkol aldığını, oğluyla arasındaki tartışmanın nedenini hatırlamadığını, olaydan pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren G.A'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Fesleğen Mahallesi'ndeki bir apartmanda 22 Mart'ta, T.A. ile oğlu G.A. arasında tartışma çıkmış, baba oğlunu bıçakla sırtından yaralamıştı. T.A. gözaltına alınmış, yaralanan oğlu hastaneye kaldırılmıştı.
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