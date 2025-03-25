Denizli'de Yeşilay, üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendirdi

Denizli'de Yeşilay ekipleri, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için eğitim çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeşilay Denizli Şubesinde görevli uzman ekipler ve gönüllüler, kentte her yaş grubundaki bireylere destek sunmak ve onların bilinçlenmesi adına birçok etkinlik düzenliyor.

Bu kapsamda Tavas Meslek Yüksekokuluna giden ekipler, eğitim faaliyetleri kapsamında "madde bağımlılığı" konusu hakkında eğitim düzenledi.

Burada doktor Mehmet Ali Aymaz öğrencilere madde kullanımında görülebilecek fiziki belirtiler olmak üzere birçok konu hakkında bilgi verdi.

Bu çalışmalarla özellikle öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması amaçlanıyor.​​​​​​​