Yeşilay Denizli Şube Başkanı Şirin'den Vali Coşkun'a ziyaret

Coşkun da Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, Yeşilay ekibini tebrik etti.

Şirin, şubenin yönetim kurulu üyeleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi personelinin de katıldığı ziyarette Yeşilay'ın çalışmaları ve düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Coşkun'u bilgilendirdi.

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