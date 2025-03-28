Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli'de hutbe irat etti:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanları sevinç günlerine hüzün gölgesi düşürmemek için trafikte sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olmaya, birbirlerinin hak ve hukukuna saygı göstermeye davet etti.

Erbaş, açılışını yaptığı Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Hutbesinde, ramazan ayının Müslümanlar açısından önemine değinen Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu güzide mektepte bir ay boyunca iyi insan, samimi Müslüman olmayı öğrenmeye çalıştık. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Onun mesajlarını anlamaya ve yaşamaya gayret ettik. Ramazandan sonra da her alanda Kur'an-ı Kerim ile kurduğumuz bu güçlü bağımızı hep birlikte korumaya çalışalım. Hayatımıza onun bereketini taşımaya devam edelim. Ramazan bizleri 1 ay boyunca camilerimizde ailece çoluğumuzla çocuğumuzla, gencimizle, yetişkinimizle, yaşlımızla bir araya getirdi. Ne muhteşem bir ay. 5 vakit namazımızın yanında eda ettiğimiz teravihlerde huşu içinde omuz omuza Rabb'imizin divanına durduk. Dualarla, salavatlarla kalplerimizi sükunete erdirdik."

Erbaş, ramazanda kazanılan ibadet alışkanlıklarının yıl boyunca devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bugünden itibaren birçok kişinin anne, baba, akraba, dostları ve sevdikleriyle Ramazan Bayramı'nı idrak etmek için yola çıkacağını ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

"Araç sürücülerini ve özellikle son yıllarda hızla artan motosiklet kullanıcısı kardeşlerimizi; sevinç günlerine hüzün gölgesi düşürmemek için trafikte sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olmaya, birbirimizin hak ve hukukuna saygı göstermeye davet ediyorum. Bu vesileyle önümüzdeki pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Başta Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen bütün din kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmalarını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum."