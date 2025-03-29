Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Nijeryalı Nnaji'yi transfer etti

Nnaji'nin, göstereceği performansla takım için önemli bir oyuncu olacağına inanıldığı aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya'nın Girona takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun, sezonun kalan bölümde takımda forma giyeceği belirtildi.

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