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        Denizli'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı

        Denizli'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:44
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        Denizli'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı
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        Denizli'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

        Asri Mezarlık'ta düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım ve beraberlerindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

        Daha sonra huzurevi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret eden protokol üyeleri, burada kalanlarla bayramlaşıldı.

        Programa 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum da katıldı.

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