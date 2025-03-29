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        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de internetteki site ve ilanlar üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:36
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        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de internetteki site ve ilanlar üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internetteki eskort siteleri ve ilanlar üzerinden dolandırıldığı tespit edilen bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, dijital doküman ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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