Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Denizli'de internetteki site ve ilanlar üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinden 5'i tutuklandı.
Denizli'de internetteki site ve ilanlar üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internetteki eskort siteleri ve ilanlar üzerinden dolandırıldığı tespit edilen bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, dijital doküman ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
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