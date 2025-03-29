Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internetteki eskort siteleri ve ilanlar üzerinden dolandırıldığı tespit edilen bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli'de internetteki site ve ilanlar üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinden 5'i tutuklandı.

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