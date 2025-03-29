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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:53 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:53
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 10, Bleijenbergh 20, Akif Güven 16, Egehan Arna 7, Moody 10, Arca Tüloğlu, Berke Aygündüz, Newman 7, McLemore 15, Nnaji

        Darüşşafaka Lassa: Appleby 18, Moore 16, Tinkle 17, Gach 4, Ege Demir 2, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran 6, Muhaymin Mustafa 6, Pecarski, Brajkovic 13

        1. Periyot: 19-20

        Devre: 42-43

        3. Periyot: 58-62

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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