Denizli'de evinde sentetik ecza hap bulunan şüpheli tutuklandı
Denizli'de evinde 9 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Denizli'de evinde 9 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen baskında 9 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Evde yaşayan şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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