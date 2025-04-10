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        Denizli'de evinde sentetik ecza hap bulunan şüpheli tutuklandı

        Denizli'de evinde 9 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:24
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        Denizli'de evinde sentetik ecza hap bulunan şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de evinde 9 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen baskında 9 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Evde yaşayan şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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