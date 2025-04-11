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        Denizli'de kar yağışı etkili oluyor

        Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran kesiminde kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:32
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        Denizli'de kar yağışı etkili oluyor
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        Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran kesiminde kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

        Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi sınırlarındaki Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yolunda aralıklarla kar yağışı ve sis etkili oluyor.

        Kara yolunun Kazıkbeli mevkisinde kar yağışı ve sis nedeniyle bölgeden geçen sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

        Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yürütüyor.

        Bölgede görev yapan trafik polisi ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

        Denizli'den Antalya yönüne ilerleyen sürücülerden Ahmet Zeyrek, AA muhabirine, bahar ayında kış yaşadıklarını belirterek, "Çok güzel bir manzara var. Bu yıl ilk kez karla buluştum. Ortam gayet güzel. İnşallah devamı gelir." dedi.

        Karın keyfini çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, karın etkili olduğu bölgelerde yol kenarlarına park ederek çocuklarıyla kar topu oynadı. Karla kaplanan ormanlık alanlar da güzel görüntüler oluşturdu.

        Kar yağışı, Babadağ ve Çivril ilçelerinde de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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