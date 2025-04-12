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        Denizli'de eski karısını bıçakla öldüren zanlı bir kişiyi yaraladı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren şüpheli, yanındaki kişiyi yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:00 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:00
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        Denizli'de eski karısını bıçakla öldüren zanlı bir kişiyi yaraladı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren şüpheli, yanındaki kişiyi yaraladı.

        M.K. (42), Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde eski karısı Hatice Ünlü (42) ve yanındaki H.Ç. (42) ile karşılaştı.

        Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında M.K, eski eşi Ünlü ile H.Ç'yi bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Denizi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Ünlü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        M.K, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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