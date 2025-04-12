Denizli'de eski karısını bıçakla öldüren zanlı bir kişiyi yaraladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.K. (42), Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde eski karısı Hatice Ünlü (42) ve yanındaki H.Ç. (42) ile karşılaştı.

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