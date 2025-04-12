Denizli'de eski karısını bıçakla öldüren zanlı bir kişiyi yaraladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren şüpheli, yanındaki kişiyi yaraladı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren şüpheli, yanındaki kişiyi yaraladı.
M.K. (42), Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde eski karısı Hatice Ünlü (42) ve yanındaki H.Ç. (42) ile karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında M.K, eski eşi Ünlü ile H.Ç'yi bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Denizi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Ünlü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
M.K, polis ekiplerince yakalandı.
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