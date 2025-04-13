Denizli'de kamyonetin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 20 SP 978 plakalı kamyonet, Kadıköy Mahallesi yakınlarında refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü M.B, O.D. ile Reha Solak, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan M.B. ve O.D. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Solak'ın cenazesi, incelemelerin ardından Buldan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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