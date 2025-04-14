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        Denizli'de devrilen işçi servisindeki 7 kişi yaralandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde işçilerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:32
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        Denizli'de devrilen işçi servisindeki 7 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde işçilerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Özel bir jeotermal elektrik üretim tesisinde çalışan işçileri taşıyan M.G'nin kullandığı 48 APN 084 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak yola devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi Nazilli Devlet Hastanesi'ne, 4 kişi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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