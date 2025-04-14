Denizli'de devrilen işçi servisindeki 7 kişi yaralandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde işçilerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde işçilerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Özel bir jeotermal elektrik üretim tesisinde çalışan işçileri taşıyan M.G'nin kullandığı 48 APN 084 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi Nazilli Devlet Hastanesi'ne, 4 kişi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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