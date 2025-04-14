Denizli'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarayköy ve Pamukkale ilçelerinde tefecilik suçu işlediği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 12 yazılı, 75 boş senet, kamyon, 9 traktör, 3 tapu senedi, 4 banka kartı, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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