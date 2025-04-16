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        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 23:36 Güncelleme: 16.04.2025 - 23:36
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        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bademli Mahallesi mevkisinde Sedat Kaplan'ın kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Kaplan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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