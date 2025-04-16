Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bademli Mahallesi mevkisinde Sedat Kaplan'ın kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Kaplan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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