Denizli'de çevre yolunda ters yöne giren sürücüye 9 bin 267 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada çevre yolunda bir otomobilin ters yönde ilerlemesine ilişkin görüntünün yayımlanması üzerine trafik ekiplerince inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.