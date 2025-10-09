Habertürk
        Denizli Haberleri

        Denizli'de çevre yolunda ters yöne giren sürücüye 9 bin 267 lira ceza

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:03
        Denizli'de çevre yolunda ters yöne giren sürücüye 9 bin 267 lira ceza
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada çevre yolunda bir otomobilin ters yönde ilerlemesine ilişkin görüntünün yayımlanması üzerine trafik ekiplerince inceleme başlatıldı.

        Kimliği belirlenen sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı

