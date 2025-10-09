Denizli'de çevre yolunda ters yöne giren sürücüye 9 bin 267 lira ceza
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası verildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada çevre yolunda bir otomobilin ters yönde ilerlemesine ilişkin görüntünün yayımlanması üzerine trafik ekiplerince inceleme başlatıldı.
Kimliği belirlenen sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.