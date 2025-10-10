Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        GÜNCELLEME - Denizli'de sahte kan raporu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

        Denizli'de, trafik denetiminde alkollü çıkınca para cezası uygulanan ve sürücü belgelerine el konulan kişilerin yerine kan verip raporlarını değiştirmelerine yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 09:38 Güncelleme: 10.10.2025 - 09:38
        GÜNCELLEME - Denizli'de sahte kan raporu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
        Denizli'de, trafik denetiminde alkollü çıkınca para cezası uygulanan ve sürücü belgelerine el konulan kişilerin yerine kan verip raporlarını değiştirmelerine yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 42 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 29'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Aralarında bir kamu personelinin de bulunduğu 13 zanlı, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan M.Ç., İ.A., F.Ö., T.Ö. ve S.G çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        - Operasyon

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı çalışmada 42 şüpheli yakalanmıştı.

        Şüphelilerin, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye giderek kan vermesine aracılık ettiği, alkolden el konulan 100 kişinin bu yöntemle sürücü belgelerini mahkeme yoluyla geri aldıkları belirtilmişti.

        Soruşturma kapsamında sahte kan raporu aldıkları belirlenen 100 sürücünün belgelerinin iptal edileceği öğrenilmişti.

