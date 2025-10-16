Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sloven oyuncu Omic'i transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sloven oyuncu Alen Omic'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:38 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sloven oyuncu Omic'i transfer etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sloven oyuncu Alen Omic'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Omic, son olarak Karadağ'ın Buducnost VOLI takımında forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Denizli'de iş kadınlarından üniversite öğrencilerine destek
        Denizli'de iş kadınlarından üniversite öğrencilerine destek
        Merkezefendi'den pota altına önemli takviye
        Merkezefendi'den pota altına önemli takviye
        Okul müdürüne çocuklarının gözü önünde silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Okul müdürüne çocuklarının gözü önünde silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Denizlispor'a eski başkanı sponsor oldu
        Denizlispor'a eski başkanı sponsor oldu
        Denizli'de minibüsün devrildiği kazada 2 kişi öldü
        Denizli'de minibüsün devrildiği kazada 2 kişi öldü
        Denizli ve Uşak'ta 20 yılda 306 milyon fidan toprakla buluşturuldu
        Denizli ve Uşak'ta 20 yılda 306 milyon fidan toprakla buluşturuldu