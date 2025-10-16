Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sloven oyuncu Omic'i transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sloven oyuncu Alen Omic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Omic, son olarak Karadağ'ın Buducnost VOLI takımında forma giydi.
