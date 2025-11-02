Denizli'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü A.Ç. ve arkasındaki S.N.B ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.Ö. idaresindeki 20 EN 986 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'ndaki trafik ışıklardan U dönüşü yaptığı esnada, A.Ç. yönetimindeki 16 ALE 119 plakalı motosikletle çarpıştı.

