        Denizli Haberleri

        Denizli'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:55
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 20 EN 986 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'ndaki trafik ışıklardan U dönüşü yaptığı esnada, A.Ç. yönetimindeki 16 ALE 119 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü A.Ç. ve arkasındaki S.N.B ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

