Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Ahmet Sücüllü (36) yönetimindeki 20 APM 818 plakalı motosiklet, Ali Aygören Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
