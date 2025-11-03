Habertürk
        Denizli'de kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Denizli'de kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 03.11.2025 - 09:34 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:37
        Denizli'de kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen baskında 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 1124 mermi, 5 tüfek, 11 kartuş, 3 kurusıkı tabanca ve 4 bıçak ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

