Denizli'de oto galeride çıkan yangında 5 araç hasar gördü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto galeride çıkan ve 5 araca zarar veren yangın söndürüldü.
Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir oto galeride, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler içerdeki 5 araca da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Oto galeride ve araçlarda hasar oluştu.
Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.
