Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de oto galeride çıkan yangında 5 araç hasar gördü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto galeride çıkan ve 5 araca zarar veren yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de oto galeride çıkan yangında 5 araç hasar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto galeride çıkan ve 5 araca zarar veren yangın söndürüldü.

        Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir oto galeride, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler içerdeki 5 araca da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Oto galeride ve araçlarda hasar oluştu.

        Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir

        Benzer Haberler

        Denizli'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Denizli'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Denizli'de şap hastalığına karşı aşılama sürüyor
        Denizli'de şap hastalığına karşı aşılama sürüyor
        Denizli İdmanyurdu'nda Bilal anjiyo oldu
        Denizli İdmanyurdu'nda Bilal anjiyo oldu
        Denizli'de kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Denizli'de kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Denizli'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı