Denizli'de ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra evin bahçesine giren kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Tahir Arslan (37) idaresindeki 20 L 6668 plakalı kamyonet, 4 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkisinde kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra yandaki evin bahçesine girerek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü Arslan ile araçta bulunan M.A., Y.A., İ.D. ve A.S. yaralandı.
Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tahir Arslan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
