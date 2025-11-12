Habertürk
        Denizli Haberleri

        Denizli'de ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra evin bahçesine giren kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        12.11.2025 - 19:16
        Denizli'de ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Denizli'nin Buldan ilçesinde kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra evin bahçesine giren kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Tahir Arslan (37) idaresindeki 20 L 6668 plakalı kamyonet, 4 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkisinde kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra yandaki evin bahçesine girerek durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü Arslan ile araçta bulunan M.A., Y.A., İ.D. ve A.S. yaralandı.

        Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tahir Arslan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

