Denizli'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede öldü.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede öldü.
R.Ç'nin kullandığı 20 D 1608 plakalı otomobil, Hasan Gönüllü Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Habibe Sert'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Sert yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Sert, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.