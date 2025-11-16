Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Giriş: 16.11.2025 - 20:10 Güncelleme: 16.11.2025 - 20:10
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 3, Bleijenbergh 10​​​​​​​, Roko Badzim 21, Omic 8, Ömer Can İlyasoğlu 8, Cazalon, Hawkins 15, Mahir Ağva 11, Erbey Kemal Paltacı

        TOFAŞ: Perez, Yiğitcan Saybir 14, Blazevic 9, Besson 14, Furkan Korkmaz 2, Özgür Cengiz 2, Whaley 7, Tolga Geçim 1, Kidd 2, Lewis 5, Thomasson 16

        1. Periyot: 16-17

        Devre: 38-35

        3. Periyot: 62-48

        Beş faulle oyundan çıkan: 34.82 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

