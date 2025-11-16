Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 3, Bleijenbergh 10, Roko Badzim 21, Omic 8, Ömer Can İlyasoğlu 8, Cazalon, Hawkins 15, Mahir Ağva 11, Erbey Kemal Paltacı
TOFAŞ: Perez, Yiğitcan Saybir 14, Blazevic 9, Besson 14, Furkan Korkmaz 2, Özgür Cengiz 2, Whaley 7, Tolga Geçim 1, Kidd 2, Lewis 5, Thomasson 16
1. Periyot: 16-17
Devre: 38-35
3. Periyot: 62-48
Beş faulle oyundan çıkan: 34.82 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)
DENİZLİ
