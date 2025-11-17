Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de bir kişinin öldüğü kazayla ilgili ehliyetsiz sürücü tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 17 yaşındaki otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 23:00 Güncelleme: 17.11.2025 - 23:00
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 17 yaşındaki otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Selçukbey Mahallesi'ndeki kazanın ardından gözaltına alınan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelinin ifadesinde kaza anını hatırlamadığını, üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.

        Ehliyetsiz sürücü S.T. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        S.T'nin kullandığı 34 DPB 653 plakalı otomobil, 17 Kasım'da Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Simge Bayram'a (26) çarpmış, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

