        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'deki yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralananlardan 1 kişi öldü

        Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralananlardan otobüs sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 22:24 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:24
        Denizli'deki yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralananlardan 1 kişi öldü
        Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralananlardan otobüs sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        A.A. idaresindeki 26 AJS 579 plakalı yolcu otobüsü ile O.Y'nin kullandığı 20 ANS 636 plakalı minibüsün dün Denizli-Çivril kara yolunda çarpışması sonucu yaralanan otobüs sürücüsü A.A, kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan kişi sayısının ise 14 olduğu belirlendi.

        Kentteki hastanelerde tedavileri yapılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

