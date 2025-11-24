Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik yanındaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene geçildi.

Burada "Köklerden geleceğe ilk öğretmen" konulu konferans düzenlendi.

Çalışkan, yaptığı konuşmada öğretmenliği anlatmaya sözlerin yetmeyeceğini belirterek, "Öğretmenliğe meslek desek de aslında bir ömürdür. Kalem tutmayı bilmeyen ellerin emanet edildiği, bir harfin kırk yıllık ağırlığının taşındığı, öğrencilerimizin bir evlat gibi büyütüldüğü daimi bir öğrenciliktir. Çünkü bizler, insanlık tarihini değiştiren nice büyüklerin evlatlarıyız." dedi.