Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, gazetecilerle buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Pamukkale ilçesindeki bir kafede düzenlenen buluşmada basın mensuplarıyla sohbet eden Çavuşoğlu, kenti güzelleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, gazetecilerin eleştirilerinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirterek, "İftira olmadıktan sonra her türlü habere gördüğünüzü yazmanıza açığız. Bu süreci beraber keyifle götüreceğiz. Birinci önceliğimiz bu şehrin insanlarının en güzel yaşam düzeyine ulaşabilmelerini sağlamak. Bunun içinde bir çaba içerisine girmek zorundayız." diye konuştu.

Toplantıya Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.​​​​​​​