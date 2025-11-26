Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, gazetecilerle buluştu

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:07 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:07
        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, gazetecilerle buluştu
        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Pamukkale ilçesindeki bir kafede düzenlenen buluşmada basın mensuplarıyla sohbet eden Çavuşoğlu, kenti güzelleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

        Çavuşoğlu, gazetecilerin eleştirilerinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirterek, "İftira olmadıktan sonra her türlü habere gördüğünüzü yazmanıza açığız. Bu süreci beraber keyifle götüreceğiz. Birinci önceliğimiz bu şehrin insanlarının en güzel yaşam düzeyine ulaşabilmelerini sağlamak. Bunun içinde bir çaba içerisine girmek zorundayız." diye konuştu.

        Toplantıya Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

