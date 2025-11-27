Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de organları ters tarafta olan kadına özel safra kesesi ameliyatı

        Denizli'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki hasta, iç organlarının ters tarafta olması nedeniyle özel hazırlıkla yapılan safra kesesi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:48 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:48
        Denizli'de organları ters tarafta olan kadına özel safra kesesi ameliyatı
        Denizli'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki hasta, iç organlarının ters tarafta olması nedeniyle özel hazırlıkla yapılan safra kesesi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Denizli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, karın ağrısı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesine gelen Pevziye Dikbaş'a safra kesesi iltihabı teşhisi konuldu.

        Hastanın, iç organlarının doğuştan ters tarafta olduğunu belirtmesi üzerine, ameliyat için özel hazırlık yapıldı.

        Dikbaş, kapalı yöntemle gerçekleştirilen safra kesesi ameliyatıyla iyileşti.

        Ameliyatı yapan ekipteki Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eşref Oğuz Özgür, nadir görülen vakada hastanın kalp, karaciğer, mide ve diğer iç organlarının ayna görüntüsü şeklinde ters konumda olduğunu belirtti.

        Vakanın kendileri için de ilginç bir klinik tecrübe olduğunu ifade eden Özgür, şunları kaydetti:

        "Hastamız geldiğinde bize organlarının ters konumda olduğunu söyledi. Biz de görüntüleme yöntemiyle durumu teyit ettik. Normalde safra kesemiz, karaciğer sağ lobun alt yüzeyinde yerleşimdedir. Safra kesesi, hastamızın sağ tarafında olması gerekirken sol tarafında, karaciğer sol lob sağda, sağ lob sol tarafta yer alıyordu. Kapalı ameliyat planlamasını alışılagelmişin dışında ters olarak hazırladık. Bu durum cerrahi teknik olarak zorluk yaratsa da ekibimiz operasyonu başarılı şekilde tamamladı. Hastamız sağlıkla taburcu edildi. Nadir görülen bir olgu olarak, klinik tecrübemize katkıda bulunan ilginç ve kayda değer bir vaka oldu."

        Pevziye Dikbaş da sağlığına kavuşması nedeniyle doktorlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

