Denizli'de kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Altıntop Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda D.B. ve İ.T. bıçakla yaralandı.
Bacanak olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
