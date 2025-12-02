Habertürk
        Denizli'de kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

        Denizli'de kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:29 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:29
        Denizli'de kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Altıntop Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda ​​​​​​​D.B. ve İ.T. bıçakla yaralandı.

        Bacanak olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

