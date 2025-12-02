Habertürk
        Denizli Haberleri

        Denizli'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:29 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:29
        Denizli'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Olayın ardından gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Altıntop Mahallesi'nde 2 Aralık'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada ​​​​​​​D.B. ve İ.T. bıçakla yaralanmış, şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

