Denizli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Karakova Mahallesi'ndeki bir müstakil evin odunluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesiyle yangın eve sıçradı.
Ev sahibi ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
