Denizli'de geçen yıl gölette ölü bulunan kişinin eşi tutuklandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, geçen yıl gölette bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli arasındaki karısı tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.



Buldan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 Ağustos 2025'te Dımbazlar Göleti'nde İbrahim K.'nın (40) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim K.'nın karısı S.K, kayınvalidesi M.Y. ve kayınbabası M.Y. ile İ.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.



- Olay



Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim K. ve eşi S.K, 2 Ağustos 2025'te Buldan ilçesinde Dımbazlar Göleti'ne gitmiş, suya düştüğü iddia edilen İbrahim K.'nın cansız bedeni su altı arama kurtarma ekiplerince bulunmuştu.



Buldan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, 14 Ocak'ta İbrahim K.'nın eşi S.K. ile kayınvalidesi M.Y, kayınbabası M.Y. ile İ.S.'yi gözaltına almıştı.







