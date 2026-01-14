Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de geçen yıl gölette ölü bulunan kişinin eşi tutuklandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, geçen yıl gölette bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli arasındaki karısı tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:02
        
        Denizli'nin Buldan ilçesinde, geçen yıl gölette bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli arasındaki karısı tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        Buldan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 Ağustos 2025'te Dımbazlar Göleti'nde İbrahim K.'nın (40) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim K.'nın karısı S.K, kayınvalidesi M.Y. ve kayınbabası M.Y. ile İ.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

        - Olay

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim K. ve eşi S.K, 2 Ağustos 2025'te Buldan ilçesinde Dımbazlar Göleti'ne gitmiş, suya düştüğü iddia edilen İbrahim K.'nın cansız bedeni su altı arama kurtarma ekiplerince bulunmuştu.

        Buldan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, 14 Ocak'ta İbrahim K.'nın eşi S.K. ile kayınvalidesi M.Y, kayınbabası M.Y. ile İ.S.'yi gözaltına almıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

