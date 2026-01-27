GÜNCELLEME 3 - Denizli'de devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.



Çeşitli kurumlardaki memurları taşıyan Abdullah Rüzgar (62) idaresindeki 20 RF 777 plakalı midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde klinik destek elemanı olarak çalışan Kadriye Koçan (22) hayatını kaybetti.



Koçan'ın mesleğe 2022 yılında başladığı, geçen temmuz ayında evlendiği öğrenildi.



Kazada, sürücü ile araçtaki 21 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.



Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaralıyı ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.



- Valilikten açıklama



Denizli Valiliğinin internet sitesinde kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"İlimiz Buldan ilçesi Yenicekent Kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde, şiddetli yağışın etkisiyle elim bir trafik kazası meydana gelmiştir.



Kazada bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada vefat eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan 22 vatandaşımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."



- Çalıştığı hastanede tören düzenlendi



Kadriye Koçan için çalıştığı hastanenin acil servisi önünde tören düzenlendi.



Koçan'ın eşi Furkan Koçan (25) ve aile yakınlarının üzüntülü olduğu görüldü.



Burada konuşan hastane başhekimi Nurettin Şahin, güne acı bir haber alarak başladıklarını belirterek, Koçan'ın çalışma azmi ve güler yüzlülüğüyle hatırlanacağını ifade etti.



Törenin ardından Koçan'ın cenazesi 15 Mayıs Mahallesi'ndeki evine götürüldü, burada helallik alındı.



Koçan için Bağbaşı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Koçan'ın annesi Gülsüm, babası Mesut Öztürk, eşi Furkan Koçan, iş arkadaşları ve yakınları katıldı.



Koçan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Aralarında Buldan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdür Yardımcısı Özgül Gül'ün de bulunduğu yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

