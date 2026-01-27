Habertürk
Habertürk
        Denizli'de midibüs kazasında yaralanan 19 kişi taburcu edildi

        Denizli'de midibüs kazasında yaralanan 19 kişi taburcu edildi

        Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişiden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:29
        Denizli'de midibüs kazasında yaralanan 19 kişi taburcu edildi
        Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişiden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kazanın ardından kentteki hastanelere kaldırılan 22 yaralıdan 19'unun tedavisi tamamlandı.

        Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen midibüs sürücüsü Abdullah Rüzgar (62) ile 2 kişinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

        Sürücünün hastanede alınan ilk ifadesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın devrilmesinin önüne geçemediğini söylediği öne sürüldü.

        - Olay

        Denizli'nin Buldan ilçesinde dün, Abdullah Rüzgar idaresindeki 20 RF 777 plakalı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında tarlaya devrilmişti.

        Kazada Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde klinik destek elemanı olarak çalışan ​​​​​​​Kadriye Koçan (22) yaşamını yitirmiş, yaralanan 22 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

