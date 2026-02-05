Habertürk
        GÜNCELLEME - Denizli'de bir kişi kamyonetin içinde öldürülmüş halde bulundu

        GÜNCELLEME - Denizli'de bir kişi kamyonetin içinde öldürülmüş halde bulundu

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, kamyonetin içinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 09:12 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:12
        GÜNCELLEME - Denizli'de bir kişi kamyonetin içinde öldürülmüş halde bulundu
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, kamyonetin içinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

        Karahasanlı Mahallesi'ndeki boş arazide bir kamyonetin içindeki kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yarası bulunan Mehmet Ali Zengin'in (32) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ceset olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Zengin'in öldürülmesine ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının E.K. olduğunu tespit etti.

        Polis, olayın ardından evine gittiği belirlenen şüpheliyi burada yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

