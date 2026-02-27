Canlı
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını çalıştığı iş yerinde bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 27.02.2026 - 21:51
        Denizli'de karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını çalıştığı iş yerinde bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Akçeşme Mahallesi'nde dün iş yerinde eşi Habibe A'yı (43) bıçakla yaralayan A.A'nın (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        İlçedeki bir otomobil bayisinde çaycı olarak çalışan Habibe A. ile eşi A.A. arasında tartışma çıkmış, şüpheli bıçakla eşini yaralamıştı.

        İş yeri çalışanlarınca yakalanan şüpheli polise teslim edilmişti.



