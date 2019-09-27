Denizli Basket, Federasyon Kupa maçı için Eskişehir’e gidiyor

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 30 Eylül7 Ekim tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek olan TBL 20192020 sezonu Federasyon Kupası için Pazar sabahı Eskişehir’e hareket edecek.

D Grubunda yer alan Denizli Basket, Federasyon Kupası’ndaki ilk maçını 30 Eylül Pazartesi günü Gemlik Basketbol ile oynayacak. Kupadaki ikinci maçta ise takımımız 1 Ekim Salı günü Bandırma Kırmızı ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçına 2 Ekim Çarşamba günü Yalovaspor karşısında çıkacak olan takımımızda eksik oyuncu bulunmuyor.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı Kulüp Başkanı Veli Deveciler, lig öncesi hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Deveciler, “ Hazırlık döneminde iyi çalışıyoruz. Son olarak Denizli’de gerçekleştirilen turnuvada güçlü takımlarla karşı karşıya geldik. Takımımızın göstermiş olduğu performansla bu turnuvada şampiyonluğu kazandık. Şimdi de sırada Federasyon Kupası maçları var. Takımımız yeni sezon öncesi bir kez daha bu kupada kendini test edecek” diye konuştu.

DENİZLİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 19:00

YATSI 20:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.