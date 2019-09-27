Denizli’de 1 milyon 400 bine yakın ağaçta 44 bin 131 ton nar üretimi yapılıyor Üretilen narların yüzde 80’nine yakını ihraç ediliyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte 1 milyon 364 bin 880 adet ağaçta 44 bin 131 ton nar üretimi yapıldığı ve Türkiye’de nar üretiminde 4. sırada olan Denizli’den üretilen narın yüzde 80'ninin başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edildiği kaydedildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin dünyada en fazla nar üreten ülkeler arasında olduğu kaydedildi. Denizli’de ise 24 bin 511 dekar alanda nar yetiştiriciliği yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, “Meyve veren yaştaki ağaç sayımız 1 milyon 364 bin 880 adet, meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı 246 bin 397 adet olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 277 adet ağaçtan 44 bin 131 ton nar üretimi yapılmaktadır. Verime yatan nar bahçelerinden yaklaşık 3 ton/dekar arasında ürün alınmaktadır. İlimiz nar üretimi bakımından Ege bölgesinde 2., Türkiye'de 4. sırada yer almaktadır. İlimizde nar yetiştiriciliği iklim, arazi, toprak yapısına göre ağırlıklı olarak Pamukkale, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerimizde yapılmaktadır. Mikroklimatik iklim nedeniyle özellikle Pamukkale ilçemizde yetişen hicaz narının tat, renk, aroma, kalite ve kantitesinin yüksek olması, pestisit kalıntısı probleminin olmayışı bakımından ihracatçı firmaların tercih nedeni olmaktadır. Yetiştirilen narın birinci kalitede olanları ihracata, geri kalan kısmı sanayi de meyve suyu olarak işlenmektedir.

İl Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda kayıt altındaki üreticilerin izlenebilir, insan sağlığını tehdit etmeyen, çevreye duyarlı üretim metodları ile ürettikleri ve hijyenik şartlarda hazırlanan narların yüzde 80'nine yakını başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edilmektedir” denildi.

DENİZLİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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