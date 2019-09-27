Pamukkale Üniversitesi yeni dönem “Oryantasyon Günü”nü tamamladı

Pamukkale Üniversitesi 20192020 eğitim öğretim yılında yeni kayıt yaptıran yaklaşık 10 bin öğrencisine yönelik uyum programlarını tamamladı.

Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAÜ PDREM) koordinatörlüğünde yeni eğitim öğretim yılında yeni kayıt yaptıran yaklaşık 10 bin öğrencisini üniversite hayatına alıştırmak amacıyla fakülte ve bölüm bazlı düzenlenen uyum günleri, 20192020 EğitimÖğretim yılında da tüm öğrencileri bir araya getirerek “Oryantasyon Günü” adı altında düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi eğitim birimlerinde gerçekleştirilen program sayesinde yeni öğrencilerin üniversite yaşamlarına çok daha hızlı uyum sağlaması hedefleniyor.



PAÜ’lü yabancı öğrenciler unutulmadı

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından PAÜ’ye değişim programları kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrenciler için ayrı bir uyum programı düzenlendi. Düzenlenen oryantasyon gününde PAÜ’lü mentorler eşliğinde yabancı öğrencilere eğitim alacakları fakülte ve bölümler tanıtıldı. Programın sonunda ise yabancı öğrencilerle yerleşke içi gezi yapıldı.

DENİZLİ 27 Eylül 2019 Cuma İMSAK 05:28

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